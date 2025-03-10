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تفحم محل ألومنتال وحريق أسفل كوبري الساحل وشقة بالعبور

09:38 م الإثنين 10 مارس 2025

حريق أسفل كوبري الساحل

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل محل ألومنتال بمنطقة المريوطية غرب الجيزة، مساء الاثنين.

وتبين بالفحص اشتعال النيران في مكتبين إداريين بالمحل الواقعة بمدخل منشأة البكاري اتجاه مركز كرداسة، وتمام الإخماد دون إصابات.

في سياق متصل، أخمدت قوات الدفاع المدني حريقًا شبَّ بكمية مخلفات أسفل كوبري الساحل بإمبابة، مما أسفر عن تفحم 2 كرفان قديم.

كما اندلع حريق بشقة بالطابق الثالث لعقار مكون من 4 أدوار بحي الزهور نطاق مدينة العبور دون مصابين.

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حريق كوبري الساحل إمبابة الجيزة العبور الحماية المدنية
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