خنق زوجته حتى الرمق الأخير .. قرار من الجنايات في جريمة الطالبية

كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة مُحاكمة عامل في واقعة اتهامه بقتل زوجته خنقًا بسبب خلافات بينهما، إلى جلسة 12 مايو المقبل لمناقشة الطبيب الشرعي الذي أعد تقرير الطبي الخاص بالمجني عليها.

وأسندت النيابة العامة القضية التى حملت رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 2472 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "أحمد م" أنه في السابع من يناير 2024، بدائرة قسم شرطة الطالبية، تهمة قتل المجني عليها "سارة خ"،عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة لكمات بوجهها وأطبق على عنقها مستخدما غطاء رأس "طرحة" أداة تالي وصفها ـ قاصداً من ذلك ازهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد "خميس م" ـ والد الضحية ـ أن المتهم "أحمد" حضر إليه وكانت تظهرعليه الشك والريبة وترك نجله عقب انصرافه حاول التواصل هاتفيًا مع نجلته "سارة" فلم تجب وعندما توجه إلى الشقة محل سكنها أبصرها ملقاة أرضا وتلاحظ له آثار خنق حول العنق وعزي سبب وفاتها لقيام المتهم بخنقها بسبب خلافات فيما بينهما.

وشهدت "هبة.ح" بتحقيقات النيابة أنها تقطن بالعقار محل الواقعة، وأنه حال تواجدها محل سكنها اشتمت رائحة كريهة حال نزولها لشراء بعض مستلزمات المنزل وأثناء عودتها تقابلت مع والد المجني عليها "عزة" وبعض الأشخاص، أمام الشقة وكان يردد كلمات "قتلها .. قتلها".

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليها "عزة" بالعنق إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت من الضغط على العنق وأنها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد للواقعة وأن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الضغط على العنق.

وأحال المستشار محمود غطاس المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة، التى أصدرت قرارها السابق ضده.