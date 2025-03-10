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الجنايات تعاقب عصابة خطوط البترول بالسجن المؤبد: نهبوا بترول بـ400 ألف جنيه

05:05 م الإثنين 10 مارس 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب ـ مصراوي:

عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، تشكيل عصابي يترأسه مهندس مفصول تخصص فى سرقة خطوط أنابيب نقل البترول بالقليوبية؛ بالسجن المؤبد وتغريم كل متهم مبلغ مالى مليون جنيه.

ترأس هيئة الدائرة المستشار خالد الشباسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد القرش، وتامر الفنجرى، ورامي حمدي، ورئيس نيابة على أحمد خليل.

وكشفت النيابة العامة، أن مهندس تم فصله من العمل لإدمانه المواد المخدرة، ترأس تشكيلاً عصابيًا ضم 8 أفراد تخصص نشاطه الآثم في استهدف خطوط أنابيب نقل المواد البترولية في نطاق محافظة القليوبية من أجل السرقة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين قاموا بالحفر على أنابيب البترول في مناطق عدة نطاق محافظة القليوبية (بنها وأسفل الطريق الدائري)، لكشف خطوط البترول وثقبها بمعدات متخصصة، وتركيب محابس عليها لسحب كمية كبيرة من البترول بطريق الشفط عبر خراطيم إلى داخل سيارات تنك.

وأوضحت النيابة في أوراق الدعوى، أن المتهمين نهبوا مواد بترولية من الخطوط بلغت قيمة المواد البترولية المسروقة نحو 400 ألف جنيه.

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عصابة خطوط البترول لمستشار خالد الشباسي شكيلاً عصابيًا نابيب البترول نها القليوبية
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