12 مايو.. الحكم على 4 متهمين في قضية "فض اعتصام النهضة"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، حجز محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 12 مايو للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.

وتضمن أمر الإحالة توجيه عدة تهم إلى المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015، جنايات قسم الجيزة، من بينها تدبير تجمهر بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، إضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقطع الطرق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين شكّلوا وتولّوا قيادة عصابة هاجمت مجموعة من السكان قاطني ومُرتادي محيط ميدان النهضة، كما قاوموا رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ أمر وجوب تفرق تجمهرهم، تنفيذًا للأمر القضائي الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013، والذي كلف الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط الجرائم التي وقعت في محيط ميادين رابعة العدوية والنهضة.