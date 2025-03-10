إعلان

سحب 1012 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في مختلف المحافظات

11:06 ص الإثنين 10 مارس 2025

تركيب الملصق الإلكتروني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب -علاء عمران:


تمكنت أجهزة الأمن من سحب 1012 رخصة قيادة على مستوى الجمهورية، بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك في إطار تطبيق لوائح المرور بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يمثل خطوة أساسية في تنفيذ منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة المرور وتسهيل متابعة المركبات.

كما تستمر وزارة الداخلية في تقديم خدمة إلكترونية تتيح لأصحاب المركبات طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر، في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين.

جدير بالذكر أن وحدات المرور تعمل حتى الساعة الخامسة مساءً، بجانب الفترة الصباحية، لتيسير تركيب الملصق الإلكتروني حتى انتهاء المدة المحددة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركيب الملصق الإلكتروني وحدات المرور منظومة إلكترونية مرورية وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة