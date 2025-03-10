سحب 1012 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في مختلف المحافظات

كتب -علاء عمران:



تمكنت أجهزة الأمن من سحب 1012 رخصة قيادة على مستوى الجمهورية، بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك في إطار تطبيق لوائح المرور بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يمثل خطوة أساسية في تنفيذ منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة المرور وتسهيل متابعة المركبات.

كما تستمر وزارة الداخلية في تقديم خدمة إلكترونية تتيح لأصحاب المركبات طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر، في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين.

جدير بالذكر أن وحدات المرور تعمل حتى الساعة الخامسة مساءً، بجانب الفترة الصباحية، لتيسير تركيب الملصق الإلكتروني حتى انتهاء المدة المحددة.