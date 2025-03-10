إعادة محاكمة متهمي "أحداث فض اعتصام النهضة" اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015، جنايات قسم الجيزة، عدة تهم، من بينها تدبير تجمهر يهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.