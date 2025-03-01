"بلاش بمب وصواريخ".. عقوبات صارمة لحيازة واستخدام الألعاب النارية في رمضان

كتب- صابر المحلاوي:

تُعد الألعاب النارية مثل "البمب" و"الصواريخ" و"الشماريخ" من أبرز وسائل الاحتفال خلال شهر رمضان، إلا أن القانون يحذر من استخدامها نظرًا لما تسببه من مخاطر على الأفراد والممتلكات، قد تصل إلى وقوع إصابات خطيرة أو وفيات.

ووفقًا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، يُعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة دون ترخيص، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة لتحقيق غرض إرهابي.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو استورد أو صنع دون مبرر أجهزة أو أدوات تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات والمواد المتفجرة، ويُعتبر في حكم المفرقعات أي مادة تدخل في تركيبها، وفقًا لما يحدده قرار من وزير الداخلية.

ويُعاقب بالسجن أيضًا كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، مع مصادرة جميع الأدوات والمعدات والأماكن المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وكان قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 قد حدد المواد التي تُعد من المفرقعات، والتي تشمل البارود الأسود ومواد أخرى تُستخدم في تصنيع الألعاب النارية بمختلف أنواعها.