كشف ملابسات تتبع قائد سيارة لآخر ومحاولة إيقافه بعد اصطدامه بأحد الأشخاص بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله تتبع قائد سيارة لآخر ومحاولة إيقافه، لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص أثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله تتبع قائد سيارة لآخر ومحاولة إيقافه، لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص أثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية.

بالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة (بدون لوحات معدنية)، وقائدها مرتكب واقعة الاصطدام بالدراجة النارية، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.