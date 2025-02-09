قرار قضائي بشأن سائق نقل ذكي متهم بالتحرش بموظفة في مدينة نصر

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة سائق نقل ذكي متهم بـالتعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة أثناء استقلالها السيارة رفقته في مدينة نصر، إلى جلسة 11 فبراير لحضور المجني عليها.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري هندي، المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة، بعد اتهامه بالاعتداء على الموظفة أثناء استقلالها سيارة مستأجرة عبر أحد تطبيقات النقل الذكي في مدينة نصر.

ووفقًا لتحقيقات النيابة في القضية رقم 10305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، وُجهت إلى المتهم "م.ع" تهمة الاعتداء على المجني عليها "ف.ا" في منتصف ديسمبر 2024.

وأكدت المجني عليها في أقوالها أنها استقلت سيارة نقل ذكي من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وخلال الرحلة، تعرضت لتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض عليه في منطقة الزاوية الحمراء، واعترف خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة. وبناءً عليه، قررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات وفقًا للقضية رقم 3173 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.