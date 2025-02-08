تخفيف الحكم على ربة منزل متهمة بقتل الطفلة "ريتاج"

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بتخفيف الحكم الصادر على ربة منزل من السجن 3 سنوات إلى الحبس سنة، وتأييد الحكم الصادر على عشيقها بالسجن 7 سنوات، في اتهامهما بقتل الطفلة ريتاج في مدينة نصر.

كانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهمة قتل طفلة بعد تعذيبها في مدينة نصر.

كشف أمر الإحالة، تفاصيل مقتل الطفلة "ريتاج" على يد عشيق والدتها في مدينة نصر، بسلك كهربائي بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادي.