حملات أمن المنافذ تكشف عن 62 قضية أمنية وتهريب بضائع بملايين الجنيهات

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية تنفيذ حملات موسعة لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بجميع أشكالها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن ضبط 2 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وتحرير 3068 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 62 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 161 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 2 قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لإحكام السيطرة على جميع المنافذ في أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب وتعزيز السيطرة الأمنية على المنافذ المختلفة.