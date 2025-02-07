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انهيار سقف منزل في عين شمس

02:07 م الجمعة 07 فبراير 2025

انهيار جزئي بمنزل - ارشيفية

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وكتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في انهيار جزئي لمنزل بعين شمس اليوم الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا من غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بانهيار جزئي بشارع أحمد عصمت.

مدير إدارة الدفاع المدني دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع طوارئ محافظة القاهرة وشركتي الغاز ومياه الشرب والصرف الصحي.

تبين بالفحص انهيار سقف المنزل رقم (4) بشارع أدم والمكون من طابق واحد مما أسفر عن مصاب نُقل إلى مستشفى السلام العام.

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انهيار سقف عين شمس انهيار جزئي محافظة القاهرة
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