انهيار سقف منزل في عين شمس

وكتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في انهيار جزئي لمنزل بعين شمس اليوم الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا من غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بانهيار جزئي بشارع أحمد عصمت.

مدير إدارة الدفاع المدني دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع طوارئ محافظة القاهرة وشركتي الغاز ومياه الشرب والصرف الصحي.

تبين بالفحص انهيار سقف المنزل رقم (4) بشارع أدم والمكون من طابق واحد مما أسفر عن مصاب نُقل إلى مستشفى السلام العام.