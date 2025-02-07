4 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الإقليمي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي اتجاه الواحات نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

وأسفر عن الحادث سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.