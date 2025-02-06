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"شتمني وخبط عربيتي وهرب".. الملحن أحمد طارق يحيى يستنجد بقسم الدقي

05:45 م الخميس 06 فبراير 2025

أحمد طارق يحيى

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كتب - محمد شعبان:

حرر الملحن أحمد طارق يحيى محضرًا ضد سائق اتهمه بالاعتداء عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته بمنطقة الدقي وسط الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث دون إصابات بدائرة القسم وفي وقت لاحق حضر ابن نجم الزمالك لتحرير محضر.

الملحن الشاب اتهم سائقًا - لا يعلم بياناته- بالاصطدام بسيارته من الجهة اليسرى -مقعد القيادة- فتسبب في تلفيات بالجنب والمقدمة وفر هاربًا بعد سبه بألفاظ خارجة.

المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي وجه معاونه بسرعة فحص البلاغ وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث لضبط المشكو في حقه، وأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بالواقعة.

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