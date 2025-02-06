الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بترقية ضابطين بعد استشهادهما

كتب ـ رمضان يونس:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 12 يناير 2025، قرارات وزير الداخلية أرقام 106 و107 لسنة 2025، بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 1652 لسنة 2004، المتعلق بإعادة تشكيل لجنة فحص حالات المستشهدين أثناء أو بسبب الخدمة.

تنص المادة الأولى من القرار رقم 106 لسنة 2025 على ترقية المقدم كريم ياسين شحاته أبو حامد، الضابط بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد بتاريخ 3 يناير 2025، استثنائيًا إلى رتبة العقيد اعتبارًا من تاريخ استشهاده.

كما يتضمن القرار ترقية النقيب محمود طارق محمد أيوب، الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد بتاريخ 5 يناير 2025، استثنائيًا إلى رتبة رائد اعتبارًا من تاريخ استشهاده.