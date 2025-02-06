الداخلية تكشف ملابسات فيديو بلطجي انتحل صفة رسمية بمدينة نصر

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص يمارس أعمال البلطجة ويفرض السيطرة بانتحال صفة رسمية بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص والتحري، تبين أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، وتم تحديد هويته وضبطه بعد تقنين الإجراءات.

عُثر بحوزة المتهم على مضبوطات خطيرة، أبرزها أكثر من 4 ملايين جنيه، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – أفيون – آيس" وكمية من العقاقير المنشطة، و2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات، و2 طبنجة صوت، وهواتف محمولة، أحدها يشبه الجهاز اللاسلكي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية للحفاظ على أمن المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.