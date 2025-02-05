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فيديو "مريب" لشخص يحاول الدخول خلف سيدة شقتها في الجيزة.. والداخلية تصدر بيانا

06:45 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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كتب - أحمد عادل:
أفادت وزارة الداخلية بأنها قررت صرف الشاب الظاهر في فيديو حدائق الأهرام المثير للجدل، بعد تقديم ما يفيد بإصابته بتأخر وإعاقة ذهنية من أهليته.

ونشرت سيدة فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه شاب تتبعها إلي داخل مسكنها وحاول الدلوف لشقتها رغمًا عنها، بمنطقة حدائق الأهرام.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد السيدة الظاهرة في الفيديو، وهي مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وأفادت بأنها في تاريخ 4 من الشهر الجاري، أثناء عودتها إلى مسكنها، لاحظت قيام شخص بتتبعها ودخول العقار محل سكنها، ومحاولته دفع باب شقتها، وفر هاربًا.

وتابعت السيدة أنها قامت بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تتقدم ببلاغ في هذا الشأن.

تم تحديد وضبط الشخص المذكور، وهو عاطل مقيم بمنطقة الطالبية، بمواجهته أفاد أهله بأنه مصاب بتأخر وإعاقة ذهنية، وسبق ضبطه من قبل بعض الأهالي في واقعة مماثلة، وتم صرفه لحالته المرضية.

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60 ثانية مرعبة فيديو حدائق الأهرام المثير للجدل مصاب بإعاقة ذهنية وزارة الداخلية صرف الشاب الظاهر
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