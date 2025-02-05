الداخلية تنفذ إشارات ضوئية ومطبات صناعية في المقطم للحد من الحوادث

كتب - علاء عمران:

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المطالبة بإنشاء مطبات صناعية بشارع 9 بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، للحد من الحوادث المرورية.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تركيب 5 إشارات ضوئية في المنطقة محل الشكوى لتأمين حركة المشاة.

كما تم تنفيذ 4 مطبات صناعية لتنبيه قائدي المركبات والحد من السرعات العالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتفادي الحوادث.