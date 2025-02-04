انفجار أسطوانة غاز بمخزن مستلزمات طبية بالمرج

كتب - محمد شعبان:

سُمع دوي انفجارات بشارع المدرسة بحي المرج بمحافظة القاهرة مساء الثلاثاء.

مأمور القسم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار بجوار مكتب بريد بدائرة القسم.

انتقل رجال الشرطة مدعومين بسيارات الإطفاء وفرق إنقاذ، وتبين بالفحص انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن مستلزمات طبية.

وأسفر الانفجار عن اندلاع حريق بالمخزن مسجلا 3 مصابين نقلوا إلى المستشفى وأحكم رجال الدفاع المدني سيطرتهم على المشهد ونفذوا عملية التبريد.