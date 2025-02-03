المطافي تنقذ مطعمًا شهيرًا من التفحم بميدان ألف مسكن.. والمعاينة تكشف السبب

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقًا داخل مطعم شهير بميدان ألف مسكن دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مطعم بميدان ألف مسكن.

دفع مدير إدارة الدفاع المدني بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مطعم وجبات سريعة معروف بالطابق الأرضي لعقار مكون من 5 أدوار نتيجة ماس كهربائي.