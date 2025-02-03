سرق دولارات من الدولاب.. تفاصيل إحالة سائق خالد عجاج للمحاكمة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة لـ أول وثاني أكتوبر، إحالة سائق المطرب خالد عجاج، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة مبلغ 3 آلاف دولار من دولاب غرفة النوم.

وقالت تحقيقات النيابة التي أجريت بإشراف المستشار عمر غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، في حادث سرقة فيلا المطرب خالد عجاج أن كاميرات المراقبة رصدت تحركات سائق خالد عجاج الذي دخل إلى الفيلا وقام بسرقة المبلغ من دولاب الفنان وخرج مسرعا من الفيلا.

وباشرت النيابة العامة في أكتوبر بإشراف المستشار ضياء نجم رئيس نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد أبوزينة مدير نيابة أكتوبر أول، التحقيقات في حادث سرقة فيلا الفنان خالد عجاج.

كشفت أجهزة مديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة فيلا خالد عجاج، في منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، حيث تبين أن سائقه وراء سرقة مبلغ مالي من دولاب غرفة النوم داخل الفيلا.

شرحت تحريات أجهزة مديرية أمن الجيزة، ملابسات سرقة فيلا خالد عجاج في الجيزة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقه الخاص الذي قام بالاستيلاء على مبلغ مالي بالدولار من داخل الفيلا أثناء عدم تواجد خالد عجاج.

تلقت أجهزة مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من المطرب خالد عجاج باكتشافه سرقة فيلته في مدينة 6 أكتوبر عقب عودته من السفر، ووجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الحادث.

عاين فريق من الأدلة الجنائية فيلا المطرب خالد عجاج بعد بلاغه بتعرضه للسرقة، حيث رفع رجال المعمل الجنائي البصمات من كافة أرجاء الفيلا "الأبواب والنوافذ والدواليب وأبواب الغرف" لمضاهاتها ببصمات عدة عناصر إجرامية مرتكبة للجرائم المماثلة.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف غموض الجريمة حيث يفحص فريق البحث كاميرات المراقبة المحيطة بفيلا المطرب لتحديد هوية المتهمين إضافة إلى فحص المترددين على الفيلا من العمال.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من جهود البحث لكشف ملابسات سرقة فيلا المطرب خالد عجاج في مدينة 6 أكتوبر وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق خالد عجاج.