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8 مصابين في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي

07:40 م الإثنين 03 فبراير 2025

انقلاب ميكروباص

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام قرية سندنهور.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص نتجية اختلال عجلة القيادة بيد السائق اتجاه بنها.

سجل الحادث 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج وجنبت إدارة المرور حطام السيارة نهر الطريق.

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