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رئيس حزب الوفد يحرر محضرًا ضد أعضاء اقتحموا المقر: "عايزيني اتنحى"

06:57 م الإثنين 03 فبراير 2025

اقتحام حزب الوفد

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كتب - محمد شعبان:

حرر رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة محضرًا بقسم شرطة الدقي اتهم فيه عددًا من أعضاء الحزب باقتحام المقر وإحداث تلفيات بأبواب الدخول، اليوم الاثنين.

"يمامة" ذكر في محضره أن عددًا من أعضاء الحزب اقتحموا المقر عنوة في محاولة منهم لإجباره على تقديم استقالته من رئاسة الحزب -دون سند قانوني- حسب وصفه.

وتسببت الأحداث في تأجيل انعقاد اجتماع الهيئة العليا لمناقشة عدة أمور داخلية في وقت يوجد معارضين يطالبون بإقالتة "يمامة".

وأعلن رئيس الحزب في بيان مساء اليوم تأجيل جلسة اليوم إلى الأربعاء الموافق ١٩ فبراير الساعة الثالثة مساء بجدول الأعمال.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة.

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