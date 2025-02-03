مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان

كتب- علاء عمران:

لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة، يفرضان سطوتهما على الأهالى بأسوان، مصرعهما عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية.

ووردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عنصرين إجراميين شديدي الخطورة - أحدهما محكوم عليه بحكم إعدام في جنايتي "قتل عمد" ومطلوب ضبط الأخر في جناية "قتل عمد" وسبق اتهامهما في عدد من الجنايات أبرزها "شروع في قتل ، سلاح ناري ، إتلاف") بفرض سطوتهما الإجرامية على الأهالي بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان باستخدام الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تتبعهما ورصد تحركاتهما وتحديد مكان اختبائهما بإحدى القرى بأسوان وجرى استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، إذ بادرا بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وضُبط بحوزتهما (3 بنادق آلية – رشاش جرينوف – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من المواد المخدرة المتنوعة بانجو، حشيش، هيروين، أفيون – 2000 قرص مخدر).. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.