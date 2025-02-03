حفرة بعمق 7 أمتار.. ضبط عصابة التنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 5 أشخاص بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في الدرب الأحمر.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام خمسة أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، كما عُثر داخل العقار على حفرة بقطر 2 متر وعمق 7 أمتار.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة.