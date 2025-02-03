إعلان

حفرة بعمق 7 أمتار.. ضبط عصابة التنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

01:06 م الإثنين 03 فبراير 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 5 أشخاص بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في الدرب الأحمر.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام خمسة أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، كما عُثر داخل العقار على حفرة بقطر 2 متر وعمق 7 أمتار.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدرب الأحمر الآثار التنقيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الداخلية تضبط 7 مليون جنيه من تجار العملة

إعلان

إعلان

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام
الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل