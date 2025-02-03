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شهامة مصري.. حضن زميله لينقذه من الحرق في ورشة سيارات | فيديو

12:35 م الإثنين 03 فبراير 2025

حضن زميله لينقذه من الحرق في ورشة سيارات

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كتب- أحمد أبو النجا:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادثة تُظهر معنى الشهامة المصرية، حيث كاد أحد العمال في ورشة تصليح السيارات أن يفقد حياته بسبب تصرفه غير المحسوب، أثناء عمله في الورشة بالقاهرة، كان هناك مادة قابلة للاشتعال، وفي لحظة غير مدروسة، أشعل العامل سيجارة بالقرب منها، ما أدى إلى اشتعال المادة.

وظهر في الفيديو أن الصديق الذي كان معه في نفس الورشة لم يتركه في تلك اللحظة الحرجة. بمجرد أن لاحظ الخطر، هرع لإنقاذه، وحضنه وسحب يده بعيدًا عن المادة المشتعلة، ليمنع كارثة محققة. في هذا الموقف، أثبت الصديق الحقيقي معنى "الصديق عند الضيق"، حيث ضحى لإنقاذ صديقه من خطر كان سيكلفه حياته.

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