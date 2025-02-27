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"الماكنة فرمته".. حادث مروع في مطحن دقيق بمنشأة القناطر

06:02 م الخميس 27 فبراير 2025

مطحن دقيق

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كتب - محمد شعبان:

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الأخصاص مركز منشأة القناطر إثر حالة وفاة داخل ماكينة طحن دقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة وفاة بالقرية.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع شخص دهسًا داخل ماكنة طحن دقيق، وإيداع الجثمان ثلاجة مستشفى مبارك المركزي.

تحرر المحضر اللازم وأخطر مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي بالواقعة.

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