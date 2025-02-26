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ضبط 62 قضية متنوعة في حملات أمنية على المنافذ خلال 24 ساعة

01:23 م الأربعاء 26 فبراير 2025

أمن المنافذ-أرشيفية

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كتب - علاء عمران:
نفذت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط 62 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 8 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى تحرير 2915 مخالفة مرورية، وضبط 54 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 338 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وباشرت النيابة التحقيقات.

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