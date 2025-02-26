ضبط سائق استعرض بسيارته خلال موكب زفاف في الشرقية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يؤدي حركات استعراضية بسيارته أثناء سيره ضمن موكب زفاف في محافظة الشرقية، مما شكل خطرًا على حياته وحياة الآخرين.

وبعد التحريات، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه وباشرت النيابة التحقيق.