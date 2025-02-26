إعلان

ضبط سائق استعرض بسيارته خلال موكب زفاف في الشرقية

01:03 م الأربعاء 26 فبراير 2025

ضبط متهم-أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يؤدي حركات استعراضية بسيارته أثناء سيره ضمن موكب زفاف في محافظة الشرقية، مما شكل خطرًا على حياته وحياة الآخرين.

وبعد التحريات، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه وباشرت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سائق الشرقية حركات استعراضية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
فورد الأمريكية تعلن وقف بيع سياراتها في السوق المصري
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)