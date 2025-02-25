الداخلية تكشف لغز سرقة مجوهرات من فيلا سيدة بالتجمع الخامس

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على بإحدى الصحف بشأن التضرر من واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من داخل فيلا ملك سيدة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بالواقعة المشار إليها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة شخصين وضبط أحدهما وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه وتسليمه لمالكته.

وجارى ضبط الهارب، واتخاذ الإجراءات القانونية.