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وكيل هيئة قضايا الدولة ينجو من الموت في حادث بالقاهرة الجديدة

05:23 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

مسجد المشير طنطاوي

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كتب - محمد شعبان:

أصيب وكيل هيئة قضايا الدولة في حادث تصادم سيارتين خلف مسجد المشير بالقاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب أمام قاعة المنارة.

انتقلت الخدمات المورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بأخرى ملاكي مما أسفر عن إصابة المستشار أحمد بيومي وكيل هيئة قضايا الدولة.

وجرى نقل المستشار المصاب إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس للعلاج، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

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