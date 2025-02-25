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نصب وسحر وشعوذة .. سقوط دجالين "كرموز" في قبضة الأمن

05:09 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

دجال تعبيرية

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كتب ـ علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على مواطنين؛ بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام، شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى لقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزتهما، الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، هاتفي محمول بفحصهما فنيا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

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كرموز جالين لإسكندرية لأمن لنصب سحر وشعوذة
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