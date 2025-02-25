صور| الوطنية للانتخابات تنظم محاكاة للعملية الانتخابية بمدارس المنيا لتعزيز الوعي الديمقراطي

بعد القبض على 13 متهما.. بيان عاجل من الداخلية بشأن منصة "FBC"

كتب- أحمد أبو النجا:

نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، زيارة ميدانية لعدد من مدارس محافظة المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الانتخابي وترسيخ قيم المشاركة الديمقراطية.

واستهدفت الزيارة، التي شملت مدرسة حي النوادي الرسمية لغات ومدرسة المنيا الإعدادية الثانوية بنات، توعية الطلاب والطالبات بمفهوم العملية الانتخابية، وشرح آليات التصويت، وأهمية الإدلاء بالصوت في تشكيل المستقبل الديمقراطي للبلاد.

واختتمت الفعالية بتنظيم محاكاة واقعية للعملية الانتخابية، حيث شارك الطلاب والطالبات في تجربة انتخابية تحاكي الواقع، تضمنت لجان اقتراع، وبطاقات تصويت، وصناديق انتخابية، بإشراف من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تولّى الطلاب أدوار القضاة المشرفين على الانتخابات، فضلًا عن المشاركة في تنظيم اللجان، بما يعكس حرص الهيئة على إعداد جيل واعٍ بحقوقه السياسية وقادر على ممارسة دوره الديمقراطي في المستقبل.

وأكد القائمون على الفعالية أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز ثقافة المواطنة الفاعلة، من خلال التوعية التفاعلية التي تدمج بين الشرح النظري والتطبيق العملي، بما يساهم في خلق وعي حقيقي لدى النشء حول أهمية الانتخابات كإحدى الركائز الأساسية للديمقراطية.