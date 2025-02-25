إعلان

صور| الوطنية للانتخابات تنظم محاكاة للعملية الانتخابية بمدارس المنيا لتعزيز الوعي الديمقراطي

03:15 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الوطنية للانتخابات تنظم زيارة ميدانية لمدارس بالمنيا (6)
  • عرض 12 صورة
    الوطنية للانتخابات تنظم زيارة ميدانية لمدارس بالمنيا (7)
  • عرض 12 صورة
    الوطنية للانتخابات تنظم زيارة ميدانية لمدارس بالمنيا (4)
  • عرض 12 صورة
    الوطنية للانتخابات تنظم زيارة ميدانية لمدارس بالمنيا (8)
  • عرض 12 صورة
    الوطنية للانتخابات تنظم زيارة ميدانية لمدارس بالمنيا (2)
  • عرض 12 صورة
    الوطنية للانتخابات تنظم زيارة ميدانية لمدارس بالمنيا (3)
  • عرض 12 صورة
    الوطنية للانتخابات تنظم زيارة ميدانية لمدارس بالمنيا (11)
  • عرض 12 صورة
    الوطنية للانتخابات تنظم زيارة ميدانية لمدارس بالمنيا (5)
  • عرض 12 صورة
    الوطنية للانتخابات تنظم زيارة ميدانية لمدارس بالمنيا (12)
  • عرض 12 صورة
    الوطنية للانتخابات تنظم زيارة ميدانية لمدارس بالمنيا (10)
  • عرض 12 صورة
    الوطنية للانتخابات تنظم زيارة ميدانية لمدارس بالمنيا (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، زيارة ميدانية لعدد من مدارس محافظة المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الانتخابي وترسيخ قيم المشاركة الديمقراطية.

واستهدفت الزيارة، التي شملت مدرسة حي النوادي الرسمية لغات ومدرسة المنيا الإعدادية الثانوية بنات، توعية الطلاب والطالبات بمفهوم العملية الانتخابية، وشرح آليات التصويت، وأهمية الإدلاء بالصوت في تشكيل المستقبل الديمقراطي للبلاد.

واختتمت الفعالية بتنظيم محاكاة واقعية للعملية الانتخابية، حيث شارك الطلاب والطالبات في تجربة انتخابية تحاكي الواقع، تضمنت لجان اقتراع، وبطاقات تصويت، وصناديق انتخابية، بإشراف من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تولّى الطلاب أدوار القضاة المشرفين على الانتخابات، فضلًا عن المشاركة في تنظيم اللجان، بما يعكس حرص الهيئة على إعداد جيل واعٍ بحقوقه السياسية وقادر على ممارسة دوره الديمقراطي في المستقبل.

وأكد القائمون على الفعالية أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز ثقافة المواطنة الفاعلة، من خلال التوعية التفاعلية التي تدمج بين الشرح النظري والتطبيق العملي، بما يساهم في خلق وعي حقيقي لدى النشء حول أهمية الانتخابات كإحدى الركائز الأساسية للديمقراطية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدارس المنيا المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"