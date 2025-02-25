لتعزيز الوعي القانوني.. النيابة الإدارية تستقبل وفدًا من طلاب كلية الحقوق بجامعة حلوان الأهلية

النيابة الإدارية تستقبل وفدًا من طلاب كلية الحقوق

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من طلاب كلية الحقوق بجامعة حلوان الأهلية، تحت رعاية المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور قنديل رئيس جامعة حلوان، في إطار جهود النيابة الإدارية لتعريف دارسي القانون برسالتها في مكافحة الفساد.

ضم الوفد الأستاذة الدكتورة أمل لطفي عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور أحمد المراغي وكيل الكلية، والدكتورة ريهام منصور منسق برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية.

وكان في استقبالهم المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، الذي رحب بالوفد، ناقلًا تحيات المستشار عبدالراضي صديق، مؤكدًا حرص النيابة الإدارية على استضافة الطلاب المتميزين من كليات الحقوق لتعزيز تفاعلهم مع الواقع العملي داخل الهيئات القضائية.

من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة أمل لطفي عن سعادتها بالتعاون مع النيابة الإدارية، مشيدة بالدور الذي تلعبه في المنظومة القضائية المصرية، ومؤكدة تطلع جامعة حلوان لتعزيز هذا التعاون.

تضمنت الزيارة محاضرة تعريفية ألقاها المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، استعرض خلالها نشأة النيابة الإدارية وتطورها التاريخي واختصاصاتها القضائية.

كما قدمت المستشارة الدكتورة داليا عبدالغني – عضو مركز التدريب القضائي، محاضرة حول أهمية الثقافة العامة وبناء الشخصية لتحقيق الأهداف المستقبلية.

واختُتمت الزيارة بجولة تفقدية لمبنى رئاسة النيابة الإدارية، حيث التقط الطلاب الصور التذكارية، في أجواء تعكس اهتمام النيابة الإدارية بتعزيز الوعي القانوني لدى طلاب الحقوق.