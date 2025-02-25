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"طبق دش على محور".. الداخلية تكشف ملابسات الصورة التي أثارت الجدل

01:10 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

طبق دش على الكوبري

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كتب ـ محمد الصاوي:

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ظهور طبق دش هوائي مثبت أعلى الحاجز الخرساني الخاص بأحد المحاور المرورية بالعمرانية بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( عامل مقيم بالجيزة) وبمواجهته أقر بقيامه بتثبيت طبق الدش على المحور المشار إليه منذ عدة أيام بالمنطقة محل عمله بأحد الجراجات بالمنطقة المشار إليها، لمشاهدته التلفاز وقام بإزالته عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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طبق دش الداخلية محاور الجيزة العمرانية
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