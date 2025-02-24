إجراء جديد من مرتضى منصور بشأن حبس عمر زهران في قضية "مجوهرات شاليمار"

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كتب- أحمد عادل

تقدّم المستشار مرتضى منصور بطعن رسمي أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبس عمر زهران في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مجوهرات شاليمار”.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمًا بحبس عمر زهران عامًا، بعد اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية ومجوهرات ثمينة ملك الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.

وأكد مرتضى منصور، في طعنه، وجود مخالفات قانونية وإجرائية الحكم الصادر ضد زهران، وظهور أدلة جديدة في القضية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض في الطعن خلال الفترة المقبلة للفصل في صحة الحكم الصادر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.