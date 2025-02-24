اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية يعقد اجتماعه في أبو ظبي غدًا

كتب- أحمد أبو النجا:

يعقد غدًا اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمكتب التنفيذي للاتحاد، في مدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة التحديات الدستورية التي تواجه تلك المحاكم، وسبل حماية الحقوق والحريات لمواطني الدول العربية.

ويضم الاجتماع رؤساء جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية، حيث من المقرر إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد، والذي سيضم لأول مرة منذ 15 عامًا المحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطين.

ويتولى إدارة الاجتماع والمكتب التنفيذي المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، بصفته أمينًا عامًا للاتحاد.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة.