ضربة جديدة من الداخلية لمهربي السجائر الأجنبية.. ضبط 26 ألف عبوة بالوادي الجديد

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط كمية من السجائر والتبغ مجهولي المصدر ومهربين جمركيًا بحوزة شخصين في الوادي الجديد.

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة باريس، وبحوزتهما (26.500 عبوة سجائر – 5.550 كيس تبغ) مجهولي المصدر ومهربين جمركيًا.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها، بالإضافة إلى ضبط السجائر مجهولة المصدر والمُهربة جمركيًا.