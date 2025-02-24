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الحكم على البلوجر روكي أحمد لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة اليوم

02:00 ص الإثنين 24 فبراير 2025

البلوجر روكي أحمد

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كتب- محمود الشوربجي:

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر روكي أحمد، في واقعة اتهامها بنشر فيديوهات خادشة.

وأكدت المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها لم تُفعل خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أنها كانت تعمل في مجال "ميكب أرتست"، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الإنترنت.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر روكي أحمد خلال بثها فيديو مباشر على الفيسبوك على صفحتها الخاصة، أشارت إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، كما أنها ظهرت في الفيديو بملابس تظهر مفاتن جسدها من أجل تحقيق الأرباح في فيديوهات خادشة لجلب المشاهدات وتحقيق نسب أرباح غير مشروعة.

ووجهت النيابة لها اتهامات تتضمن عرض صور ومقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وتلميحات وعبارات مخلة بالآداب العامة.

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البلوجر روكي أحمد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة روكي أحمد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
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