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سقوط محتالين أوهما أسر نزلاء السجون بالعفو مقابل المال

12:12 م الأحد 23 فبراير 2025

ضبط شخص - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على عدد من أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهما على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وتمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتي أمن مطروح والقليوبية، من ضبط سائق وعاطل (لهما معلومات جنائية)، لقيامهما بالنصب والاحتيال على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والاستيلاء على أموالهم، مدعين قدرتهما على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو، وذلك مقابل تحويلات مالية عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وعقب حصولهما على الأموال، قاما بغلق الهواتف المحمولة دون الوفاء بوعودهما. وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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وزارة الداخلية نزلاء السجون مراكز الإصلاح والتأهيل
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