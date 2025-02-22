"يا تجيبوا فلوس يا أحرقكم".. ضبط شاب هدد والديه بأنبوبة غاز في النهضة

كتبت- فاطمة عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على شاب متهم بتهديد والديه بإشعال أنبوبة غاز داخل المنزل، وذلك بعد رفضهما منحه المال لشراء المواد المخدرة، في واقعة أثارت الذعر بين الأهالي بمنطقة النهضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام شاب، يُدعى "محمود.س"، بحالة من الهياج الشديد، ورفعه أنبوبة غاز مشتعلة في وجه والديه، مهددًا بحرق المنزل، وسط حالة من الفزع بين سكان المنطقة، "يا تجيبوا فلوس يا أحرقكم".

وبحسب شهود العيان، فإن الشاب معروف بسلوكه العدواني، واعتاد الاعتداء على والديه مرارًا تحت تأثير الإدمان.

وأوضح أحد الجيران أن الحادثة لم تكن الأولى، مؤكدًا أن الأب والأم يعيشان في معاناة مستمرة بسبب تصرفاته العنيفة.

وسارع عدد من الأهالي إلى التدخل لمحاولة تهدئة الموقف، فيما قام آخرون بإبلاغ الشرطة التي وصلت على الفور، وتمكنت من السيطرة على الشاب ونزع الأنبوبة منه قبل وقوع كارثة.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم القبض على الشاب واقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، بينما تم استدعاء والديه لسماع أقوالهما حول الاعتداءات المتكررة التي يتعرضان لها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.