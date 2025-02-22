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وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري بالغردقة ويتفقد محكمة البحر الأحمر الابتدائية

06:17 م السبت 22 فبراير 2025
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    وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري بالغردقة ويتفقد محكمة البحر الأحمر الابتدائية (2)
  • عرض 5 صورة
    وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري بالغردقة ويتفقد محكمة البحر الأحمر الابتدائية (1)
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    وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري بالغردقة ويتفقد محكمة البحر الأحمر الابتدائية (4)
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    وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري بالغردقة ويتفقد محكمة البحر الأحمر الابتدائية (3)
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كتب- صابر المحلاوي:

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم السبت، مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق الوزير خلال الزيارة عدد من كبار المستشارين، حيث استمع إلى شرح مفصل عن آليات العمل داخل المجمع، الذي يضم مكتب توثيق الغردقة، مأمورية الشهر العقاري، مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، مكتب البحر الأحمر الرئيسي، ومكتب ترجمة الغردقة، الذي يُعد الأول من نوعه في المحافظة لترجمة الوثائق والمحررات من وإلى العربية واللغات الأجنبية.

وأكد الوزير أن تصميم المجمع راعى استخدام أحدث التقنيات لتيسير الخدمات، مع تخصيص نوافذ لذوي الهمم وكبار السن، مشيدًا بالنقلة النوعية في خدمات الشهر العقاري من حيث التوسع والميكنة والارتقاء بالجودة.

استكمل وزير العدل جولته بتفقد مجمع محاكم البحر الأحمر، حيث زار محكمة البحر الأحمر الابتدائية، قاعات الجلسات، مقر النيابة العامة، استراحات القضاة والمحامين، وعقد لقاءً مع القضاة وأعضاء النيابة العامة، مؤكدًا على استمرار جهود تحديث البنية التحتية العدلية وضمان سرعة إنجاز القضايا.

كما التقى بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستمع إلى طلبات المواطنين، موجهًا ببحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الخدمات بأفضل صورة.

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