إعلان

خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 34 ألف مخالفة في يوم واحد

02:35 م السبت 22 فبراير 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المرورية على مدار 24 ساعة بجميع الطرق والميادين، بهدف تيسير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط، والحد من الحوادث على الطرق.

أسفرت جهود الإدارة عن تحرير 41.368 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1.531 مخالفة سير بدون تراخيص، و13 دراجة نارية مخالفة، و34.033 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و17 مخالفة موقف عشوائي، و212 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية في جميع أنحاء الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة العامة للمرور رادارات السرعة وزارة الداخلية حملة مكبرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. تغيير مواعيد غلق المحلات والكافيهات في رمضان - خاص
القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)
"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)