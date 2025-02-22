خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 34 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المرورية على مدار 24 ساعة بجميع الطرق والميادين، بهدف تيسير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط، والحد من الحوادث على الطرق.

أسفرت جهود الإدارة عن تحرير 41.368 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1.531 مخالفة سير بدون تراخيص، و13 دراجة نارية مخالفة، و34.033 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و17 مخالفة موقف عشوائي، و212 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية في جميع أنحاء الجمهورية.