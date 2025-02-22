بتكلفة 5 ملايين جنيه... وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

افتتح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، اليوم السبت، مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق الجديد بمدينة الغردقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1800 متر مربع وبتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وعددٍ من قيادات وزارة العدل وكبار المسؤولين.

يأتي افتتاح المجمع في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث تم تزويده بنظام ميكنة متكامل يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة إلكترونية حديثة.

ويضم المجمع عددًا من المكاتب المتخصصة، من بينها: مكتب توثيق الغردقة الرئيسي، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ومكتب قسم ثان الغردقة بتجهيزات VIP، ومكتب خاص بالترجمة الفورية والتحريرية، لتسهيل التعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.

ويعد المجمع الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية بمحافظة البحر الأحمر، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الضغط على المكاتب القديمة، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الدقة والسرعة.

على هامش الزيارة، أجرى وزير العدل وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر زيارة تفقدية لعددٍ من المقار القضائية بالمحافظة، شملت: مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.

وذلك للوقوف على سير العمل وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإداري والقضائي.

كما أجرى وزير العدل جولة تفقدية داخل المباني الإدارية للجهات الثلاث، ووجّه بضرورة الإسراع في استكمال أي أعمال تطوير أو صيانة مطلوبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية، مؤكدًا أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.