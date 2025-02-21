ضبط قضايا تهريب وهجرة غير شرعية.. الأمن يشدد الرقابة على المنافذ

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وتحرير 2,935 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 65 قضية أمن عام، وتنفيذ 276 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى ضبط قضية مرتبطة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لتشديد الرقابة على جميع منافذ الجمهورية.