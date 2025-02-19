قرار قضائي بشأن المتهمين بقتل طبيب التجمع

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة أربعة متهمين بقتل طبيب في التجمع الخامس بغرض السرقة، إلى جلسة 18 مايو المقبل.

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أقدم اثنان منهم على قتل المجني عليه عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، إذ خططا للجريمة بمشاركة المتهمين الآخرين، حيث بيّتا النية على سلب أموال الضحية.

وأضاف أمر الإحالة أن إحدى المتهمتين استدرجت المجني عليه إلى داخل مسكنه، بينما كمنت الثانية خارجه، وعندما انطلت الحيلة عليه، تجرد من ملابسه، فحاولت الأولى تكبيله، لكنه أدرك خطتها وحاول مقاومتها، فهرعت الأخرى إلى الداخل لمساعدتها، وأبرحاه ضربًا في أنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وقامتا بتوثيق يديه وقدميه، وكممتا فمه باستخدام أدوات أعدّتاها مسبقًا، وهي قفازات، ولاصق طبي، وسلك كهربائي من مسرح الجريمة، لمنعه من المقاومة أو الاستغاثة، ثم خنقتاه بأوشحة، قاصدتين قتله. وقد أفضت هذه الاعتداءات إلى إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وفقًا لما ورد في التحقيقات.