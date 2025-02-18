قرار عاجل بشأن المتهم بسحل طليقته وشقيقتها أمام محكمة الأسرة

كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بأكتوبر، إخلاء سبيل قائد سيارة متهم بسحل طليقته وشقيقتها أمام محكمة الأسرة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وألقت أمس الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على قائد سيارة صاحب مقطع فيديو، سحل سيدة وشقيقتها بمحيط محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات متفرقة وذلك بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التقارير الطبية الخاصة، عن إصابة السيدتين، بجروح وكسور وكدمات متفرقة باليدين والرأس والذراعين.

ورصد مقطع فيديو مدته حوالي 90 ثانية، سحل سيارة ملاكي سيدتين بمحيط محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من خلال الفحص والتحري أنهما شقيقتان، وأن مرتكب الواقعة طليق إحداهما، حيث نشب بينهما خلاف؛ بسبب قضية نفقة.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة سيدتين أمام محكمة الأسرة، في مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، أن سيدة وشقيقتها وطليق الأولى، التقوا بمحكمة الأسرة؛ بسبب إقامة الأولى دعوى قضائية ضده خاصة بالنفقة، بعد انفصالهما، ونشب خلاف بينهم، مما دفع المتهم لسحل طليقته وشقيقتها بسيارته في الشارع لعدة أمتار.

تسبب الحادث في إصابة السيدتين، وتم نقلهما إلى المستشفى، حيث تعرضتا لإصابات كسور وجروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.