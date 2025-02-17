تحريات مباحث الجيزة تكشف هوية ضحايا عقار كرداسة المنهار: عمال مغتربون من الصعيد | صور

كتب- صابر المحلاوي:

تصوير- رمضان يونس:

كشفت تحريات مباحث الجيزة هوية ضحايا عقار كرداسة المنهار فجر اليوم الاثنين، حيث تبين أن الضحايا عمال مغتربون من عدة محافظات أغلبها من الصعيد، كانوا يقطنون في المنزل بعد استئجاره للعمل في مولات بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت المعاينة النهائية لموقع انهيار العقار أن المنزل كان على مساحة 150 مترًا مكونًا من 3 طوابق، وأن الانفجار وقع في الطابق الثاني العلوي بسبب تسرب غاز، مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص تم استخراجهم بالكامل من الجزء الخلفي للمنزل، فيما أصيب 3 آخرون، ونجا من الانهيار 6 مواطنين تركوا المنزل أثناء حدوث الانفجار.

وأضافت المعاينة أن رجال الحماية المدنية سارعوا إلى المكان بمجرد ورود البلاغ، وتم استخراج المتوفين بنجاح، وتتم عمليات معاينة للمنازل المجاورة لموقع الانهيار، فيما انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث للعمل على كشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وذكر شهود عيان أن الانفجار بسبب تسرب غاز هو الذي أدى إلى سقوط العقار. ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث وبيان سبب انهياره.

وأشارت التحريات إلى أن الناجين المصابين هم: إياد وليد (18 عامًا) مصاب بحروق بالوجه وضيق في التنفس، عربي محمد (37 عامًا) مصاب بحروق بالوجه وكسر بالساعد الأيمن، وصالح جمعة (18 عامًا) اشتباه نزيف بالمخ، جميعهم من المنيا، ويتلقون العلاج بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

فيما أسفر انهيار المنزل عن مصرع 10 أشخاص هم: محمود سيد (25 عامًا)، ناجي سليمان (25 عامًا)، أحمد يحيى (30 عامًا)، محمود دكروري (24 عامًا)، سليمان ناجي (26 عامًا)، أشرف محمد (39 عامًا)، رحيل عطية (18 عامًا) جميعهم من محافظة المنيا. وهاني سامي (22 عامًا)، محمود خطاب (29 عامًا) من محافظة كفر الشيخ، ومحمد صابر (26 عامًا) من محافظة سوهاج.