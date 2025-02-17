إعلان

3 ملايين قطعة.. ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

12:19 م الإثنين 17 فبراير 2025

ألعاب نارية - صورة ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الألعاب النارية وبيعها، يديرها شخص ذو معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة.

وبعد استصدار إذن قانوني، تمت مداهمة الورشة، وأسفرت العملية عن ضبط المتهم وبحوزته نحو 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى أدوات وخامات التصنيع.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض التصنيع والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الألعاب النارية الفيوم مركز شرطة الشواشنة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور