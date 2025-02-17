3 ملايين قطعة.. ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الألعاب النارية وبيعها، يديرها شخص ذو معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة.

وبعد استصدار إذن قانوني، تمت مداهمة الورشة، وأسفرت العملية عن ضبط المتهم وبحوزته نحو 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى أدوات وخامات التصنيع.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض التصنيع والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.