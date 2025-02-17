فاجعة كرداسة.. انفجار غاز يودي بحياة 10 أشخاص "في غمضة عين"

10 وفيات و3 مصابين.. النيابة تعاين عقار كرداسة المنهار | صور

تحريات مباحث الجيزة تكشف هوية ضحايا عقار كرداسة المنهار: عمال مغتربون من

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عقار كرداسة المنهار| الموت حضر 3 بيوت والضحايا عمال مغتربون.. ماذا حدث

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كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انهيار عقار بمركز كرداسة فجر اليوم الاثنين نتج عنه سقوط 13 ضحية.

تبين بالفحص انفجار أسطوانة غاز داخل إحدى شقق العقار المكون من 4 طوابق بشارع المحول المتفرع من شارع السوق القديم.

شدة الانفجار تسببت في انهيار الجزء الخلفي من المنزل وسقوط 10 وفيات و3 مصابين بحروق يتلقون العلاج.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار ووجود ضحايا بشارع المحول.

انتقلت الخدمات الأمنية مدعومة بفريق إنقاذ بري تابعة لإدارة الحماية المدنية بقيادة اللواء محمد العدلي.

تبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز تسببت في انهيار عقار بالكامل، فيما لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بحروق متفرقة.